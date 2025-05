Non restituisce il prestito La lotta contro la banca

A Grosseto, una donna invalida al 100% si trova inserita nella lista dei cattivi pagatori a causa di un prestito che non può restituire, essendo impossibilitata a lavorare. La sua vicenda solleva questioni di giustizia e tutela dei soggetti in situazione di estrema vulnerabilità, evidenziando la lotta tra l’individuo e il sistema bancario.

GROSSETO Affetta da una gravissima patologia, che l’ha portata a essere riconosciuta invalida al 100 per cento, si è vista iscrivere nella banda dati dei cattivi creditori. Lei ovviamente impossibilitata a lavorare e quindi a onorare la restituzione di un prestito, contava che sarebbe stata l’assicurazione a farsi carico della restituzione dei soldi che le erano stati concessi e che lei, una cittadina grossetana, a causa del suo stato di salute non aveva più potuto rimborsare. Invece si era ritrovata segnalata alla Crif (Centrale rischi di intermediazione finanziaria) come ’cattiva pagatrice’. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non restituisce il prestito. La lotta contro la banca

