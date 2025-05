Non può muoversi i volontari realizzano il sogno della 93enne | rivedere la sorella

A Poggibonsi, volontari della Misericordia hanno realizzato il sogno di una 93enne gravemente malata: rivedere la sorella. Un gesto che testimonia come, anche quando il movimento è impossibile, il desiderio di incontri speciali può diventare realtà grazie alla generosità e all’impegno di chi fa della solidarietà il suo motivo di vita.

Poggibonsi (Siena), 22 maggio 2025 – “Tutti abbiamo il desiderio di un viaggio, di essere in un luogo in un preciso momento. Non tutti ne hanno la possibilità. Noi siamo quella possibilità per chi è gravemente malato ”, spiega la Misericordia di Poggibonsi. Che ha compiuto, grazie al progetto di grande valenza sociale chiamato ’ L’ambulanza dei desideri ’, un altro piccolo miracolo realizzando il sogno di una 93enne, Giorgia, che ha gravi difficoltà di deambulazione. Voleva tanto andare a fare visita alla sorella Rita di 86 anni, che abita fra Monteriggioni e Siena, anche lei impossibilitata a muoversi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non può muoversi, i volontari realizzano il sogno della 93enne: rivedere la sorella

I volontari realizzano il sogno della 93enne di rivedere la sorella, poiché non può muoversi. Intanto, si avvicina lo sfratto per la sede, mentre il silenzio continua a régolare la difficile situazione. La speranza e l’amore tra le due sorelle restano il calore che sostiene tutta la comunità in questo momento di incertezza. 🔗Ne parlano su altre fonti