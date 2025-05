Non mollare mai La lezione di vita del colonnello Paglia

Il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha condiviso con gli studenti dell’Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze la sua preziosa lezione di determinazione: “Non mollare mai”. Durante la conferenza “Disabilità non è un limite”, ha dimostrato come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo, ispirando i giovani a affrontare le sfide con coraggio e speranza.

"Non mollare mai. Neanche quando sembra tutto impossibile". Una lezione di vita quella che il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha ‘donato’ agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze. La conferenza era la “ Disabilità non è un limite “, ma si è finiti a parlare di quel giorno maledetto al check point Pasta, a Mogadiscio, quando Paglia, giovane tenente, nonostante una grave ferita che gli aveva tolto per sempre l’uso delle gambe, continuò a combattere contro i miliziani somali per aiutare i suoi uomini a ripiegare. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non mollare mai". La lezione di vita del colonnello Paglia

La lezione di vita di Gianfranco Paglia e di Sandro Giacobbe ci insegnano a non mollare mai di fronte alle difficoltà, a vivere intensamente e a sorridere nonostante le sfide. A Como, questi ragazzi straordinari hanno reso il mondo un posto migliore, dimostrando che la forza interiore e il coraggio sono la vera vittoria. Non mollare mai, questa è la vera lezione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

