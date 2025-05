nicola pietrangeli chi è l ex moglie susanna artero e madre dei suoi figli marco filippo e giorgio

Nicola Pietrangeli, leggendario tennista italiano, è stato sposato con Susanna Artero, madre dei suoi figli Marco, Filippo e Giorgio. La loro storia d’amore è iniziata da giovani, con alti e bassi nel corso del tempo. Un legame duraturo che ha attraversato diverse fasi della vita, riflettendo una storia di affetto e complicità.

Susanna Artero è stata la moglie di Nicola Pietrangeli ed è la madre dei suoi tre figli: Marco, Filippo e Giorgio. L’inizio della loro relazione risale ai giorni in cui erano ancora dei ragazzini, lui a 21 anni e lei a 18. Una storia d’amore che ha visto alti e bassi, come testimoniano le parole della stessa Susanna in uno speciale di SuperTennis. Tuttavia, anche se ci sono stati tradimenti da entrambe le parti, come sottolinea Nicola, non ha mai messo in pericolo la famiglia. Oltre a Susanna, nella vita di Pietrangeli ci sono state altre donne significative. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it