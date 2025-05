Netanyahu | Spari a Jenin incidente non prendiamo di mira civili

Il ministro Netanyahu ha commentato l'incidente di Jenin, precisando che l’esercito israeliano non mira a civili o diplomatici. Dopo gli spari della IDF contro una delegazione, ha sottolineato che si è trattato di un incidente fortuito in un contesto bellico, e che nessuno è rimasto ferito, ribadendo l'intento di colpire solo obiettivi militari.

(Adnkronos) – Gli spari delle Idf contro una delegazione di diplomatici? "A volte in guerra accadono incidenti. Uno è accaduto a Jenin e per fortuna nessuno è rimasto ferito. I nostri militari si sono rammaricati per l'incidente perché non prendiamo di mira civili o diplomatici. Prendiamo di mira i terroristi. Esattamente l'opposto di quello che . L'articolo Netanyahu: “Spari a Jenin incidente, non prendiamo di mira civili” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netanyahu: “Spari a Jenin incidente, non prendiamo di mira civili”

Scopri altri approfondimenti

Netanyahu: "Controlleremo tutta Gaza". Ferma la distribuzione di aiuti nella Striscia | I delegati Ue a Jenin, Idf spara in aria

Tensione crescente tra Israele e Gaza: Netanyahu annuncia il controllo totale e bloca gli aiuti, mentre l'IDF spara in aria a Jenin durante una visita diplomatica, inclusa una presenza italiana.

Incidente a Jenin: delegazione diplomatica sotto colpi di avvertimento dell'Idf

Un incidente a Jenin ha coinvolto una delegazione diplomatica sotto colpi di avvertimento dell'IDF. Un portavoce ha spiegato che, secondo le prime indagini, la delegazione si sarebbe allontanata dal percorso autorizzato e avrebbe raggiunto un'area vietata, provocando l'intervento della forza militare israeliana.

Cisgiordania, spari da soldati israeliani su delegazione Ue a Jenin: il video

Spari da parte di soldati israeliani contro una delegazione europea in visita a Jenin, Cisgiordania. Il ministero degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese ha diffuso video dell’incidente, che ha coinvolto 25 ambasciatori e diplomatici europei.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Netanyahu: Controlleremo tutta Gaza. Spari Idf durante la visita di una delegazione Ue - Hamas: Le condizioni di Netanyahu sono inaccettabili; M.O., spari Idf a Jenin. Netanyahu: 'Pronto a cessate fuoco'; NETANYAHU TACE SUGLI SPARI DI JENIN; Netanyahu: Pronti per un cessate il fuoco temporaneo | Cisgiordania, l'esercito israeliano spara in aria durante una visita di diplomatici a Jenin. 🔗Cosa riportano altre fonti

Netanyahu: “Spari a Jenin incidente, non prendiamo di mira civili”

Secondo msn.com: (Adnkronos) – Gli spari delle Idf contro una delegazione di diplomatici? "A volte in guerra accadono incidenti. Uno è accaduto a Jenin e per fortuna nessuno è rimasto ferito. I nostri militari si sono ...

Netanyahu difende le operazioni israeliane a Jenin e replica alle critiche internazionali dopo colloquio con Trump

Da gaeta.it: Benjamin Netanyahu definisce incidente a Jenin un evento isolato senza feriti, riceve il sostegno di Donald Trump per le operazioni contro Hamas nella Striscia di Gaza e critica Macron, Carney e Starm ...

NETANYAHU TACE

Come scrive 9colonne.it: Ieri sera, durante una conferenza stampa a Gerusalemme, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha commentato l'incidente, che è stato deplorato dall'UE, dall'ONU e da diversi paesi europei che h ...