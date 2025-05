Nessun dorma avverte Mattarella Questo o quello per me pari sono risponde Conte

Il presidente Mattarella, preoccupato per la situazione internazionale, ha ripetuto “Nessun dorma” a Ursula von der Leyen, sottolineando la sua apprensione. Conte risponde condividendo questa posizione, evidenziando come per lui “questo o quello” siano uguali. La discussione riflette le tensioni e le sfide dell’Europa di fronte alle crisi globali, tra impegno e incertezze.

“Nessun dorma” (Turandot), ha voluto ripetere un’altra volta ieri a Ursula von der Leyen il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando della situazione internazionale e visibilmente preoccupato per il ruolo dell’Europa. “Questo o quello per me pari sono” (Rigoletto), ha provato a smentire un’altra volta ieri il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando della situazione internazionale e visibilmente angustiato sempre e soltanto dai cazzi suoi. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Nessun dorma" avverte Mattarella, "Questo o quello per me pari sono" risponde Conte

"Nessun dorma": Draghi e Mattarella svegliano l'Europa (e fanno tremare Roma)

Nessun dorma: i discorsi di Draghi e Mattarella risuonano come un campanello d’allarme per l’Europa, scuotendo Roma.

Dazi, Draghi e Mattarella a Coimbra: "Nessun dorma in Europa, urgente una difesa comune"

A Coimbra, Sergio Mattarella richiama l'Europa a un risveglio urgente con una citazione da Puccini, sottolineando l'inevitabilità di affrontare sfide cruciali.

Dazi, la sveglia di Draghi alla Ue: "Siamo a un punto di rottura, serve accordo con gli Usa". Mattarella: "Nessun dorma"

Mario Draghi, al vertice Cotec di Coimbra, lancia un allarme sull'Unione Europea: i dazi rappresentano un punto di rottura e serve un accordo urgente con gli Stati Uniti.

Mattarella e Draghi avvertono l'Europa: "Nessun dorma" di fronte ai rischi dei dazi e alle sfide geopolitiche, chiedendo azioni urgenti e una difesa comune. Conte sottolinea che per lui "pari sono" rispetto alle posizioni di altri leader. La Cancelliera von der Leyen e i leader europei devono agire subito per evitare una rottura, rafforzando l'unità e la sensibilità alle minacce globali.

