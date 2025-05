Nessun debito fuori controllo La replica del Pd

Il Partito Democratico di Poggio a Caiano replica al sindaco Riccardo Palandri, precisando che il bilancio 2022 è in attivo e il debito di 850mila euro risale agli anni passati. La somma, infatti, è stata dilazionata in 20 anni con rate annue di 42.500 euro, dimostrando che non vi è un debito fuori controllo, ma una gestione trasparente e responsabile.

Il bilancio 2022 di Poggio a Caiano era in attivo, il debito risale agli anni passati. Il Partito democratico replica al sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri in merito agli 850mila euro di debito verso l' Asl Toscana Centro che il Comune deve pagare in 20 anni, con rate di 42.500 euro l'anno. "I cosiddetti 'debiti pregressi' a cui fa riferimento Palandri – scrive in una nota il Pd - non sono affatto debiti fuori controllo, bensì somme già presenti nei bilanci degli anni passati, descritte e gestite con trasparenza e partecipazione dalle precedenti amministrazioni.

