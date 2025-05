“Neopatentati | più sicurezza” oggi l’incontro al Senato con l’associazione XV maggio MMXI

Oggi al Senato si è svolto un incontro sulla sicurezza stradale intitolato "Neopatetantati: più sicurezza", promosso dal senatore Cantalamessa e dall'Associazione XV Maggio MMXI, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei giovani neopatentati e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo importante tema.

Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, emette un chiaro monito contro la pirateria nel calcio. Durante una conferenza al CONI, afferma con fermezza: «La pirateria uccide il calcio.

WhatsApp, tutto finito: da oggi nulla sarà più come prima

WhatsApp annuncia un cambiamento epocale: da oggi, nulla sarà più come prima. Gli sviluppatori implementano modifiche sostanziali nell’app, promettendo un uso più responsabile e consapevole.

Le notizie più importanti di oggi 16 maggio 2025 a Latina e in provincia

Il 16 maggio 2025, Latina e la sua provincia si trovano al centro di eventi significativi. Dalle vicende di cronaca ai progetti locali, ecco un riepilogo delle notizie più rilevanti che hanno segnato la giornata, tra cui un episodio di aggressione e rapina in un parcheggio.