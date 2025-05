Nella centrale idrica con Iren Per conoscere il ciclo dell’acqua

Abbiamo visitato la centrale idrica di Reggio Emilia Est con IREN, scoprendo il ciclo dell’acqua. Insieme alla classe, abbiamo partecipato all’anteprima del festival Internazionale Kids, grazie a Eduiren. Accolti da Alberto Emiletti e Martina Recchiuti, abbiamo approfondito come l’acqua arriva e viene trattata, imparando giocando sull’importanza di questa risorsa preziosa.

Con la classe abbiamo partecipato all’anteprima del festival di Internazionale Kids. L’evento si è tenuto alla centrale idrica di Reggio Emilia Est, a cura di Eduiren. Ad accoglierci all’acquedotto c’erano – per la redazione di Internazionale Kids – Alberto Emiletti e Martina Recchiuti, che hanno fatto una breve introduzione su come realizzano il mensile dedicato ai ragazzi e come scelgono i contenuti. Gli articoli sono scritti da giornalisti di tutto il mondo e pubblicati in diverse riviste e loro li scelgono, li fanno tradurre, così che anche noi possiamo leggerli. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nella centrale idrica con Iren. Per conoscere il ciclo dell’acqua

Nella centrale idrica di Iren, si può scoprire il ciclo dell’acqua; nei lavori a ponente, l’acqua sarà sospesa per un giorno. Iren e Reggionarra collaborano per promuovere lo sviluppo sostenibile, garantendo servizi efficaci e rispettosi dell’ambiente. 🔗Ne parlano su altre fonti

msn.com scrive: La scuola media Alessandro Manzoni di Reggio Emilia all’anteprima di Internazionale Kids "Adesso sappiamo che le riserve si estraggono dalle falde, a cento metri nel sottosuolo".