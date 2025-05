nel mondo incantato di giocolieri e illusionisti

Nel cuore di Costa di Mezzate, dal 23 al 25 maggio, torna “Magie al Borgo”, un festival magico e affascinante. Artisti di strada, giocolieri, illusionisti e musicisti trasformeranno ogni angolo in un mondo incantato, con 19 spettacoli e 60 repliche. Un evento imperdibile che ogni anno conquista grandi e piccini, portando magia e meraviglia nel nostro borgo.

Giocolieri, artisti di strada, musicisti, illusionisti pronti a trasformare ogni angolo di Costa di Mezzate in un piccolo mondo incantato. Torna anche quest’anno, dal 23 al 25 maggio, con 19 spettacoli e 60 repliche, “Magie al Borgo“, l’evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la Bergamasca ed è ormai riconosciuto anche a livello nazionale. Tra gli spettacoli più attesi della manifestazione, giunta alla 23a edizione, c’è la prima internazionale di Viaggio Cosmico, performance aerea di Luca Piallini: un’esperienza scenica mozzafiato trasformerà il paese in uno spazio interstellare incantato, dove un gigantesco pianeta Terra sospeso catturerà lo sguardo del pubblico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it