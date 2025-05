Nascondono 23 chili di cocaina Due arresti dopo l’appostamento

Due cittadini albanesi sono stati arrestati dalla polizia di Stato per aver nascosto 23 chili di cocaina tra auto e casa. La droga, suddivisa in panetti, sembra destinata allo spaccio nelle piazze locali. L'operazione, condotta dopo un accurato appostamento, ha portato all’arresto e al trasferimento dei sospetti nel carcere di Sollicciano, segnando un importante successo contro il traffico di droga.

Tra auto e casa, nascondevano ben 23 chili di cocaina. Una grande quantità di stupefacente suddivisa in panetti a forma di parallelepipedo: facile immaginare fosse destinata alle piazze dello spaccio. Due cittadini albanesi sono stati arrestati dalla polizia di Stato e portati a Sollicciano: l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna di 38 anni vive a Greve in Chianti. Nel pomeriggio di martedì, gli agenti di polizia erano appostati proprio sotto casa sua, per verificare i movimenti di quell’appartamento che era già sotto osservazione da tempo, individuato nel corso di un’attività info-investigativa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nascondono 23 chili di cocaina. Due arresti dopo l’appostamento

