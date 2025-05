Napoli su Garnacho Manna in pole position | pronta una mega offerta

Il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto, con Garnacho nel mirino come possibile rinforzo d'eccezione. Dopo il pareggio contro il Parma, la squadra partenopea si prepara alla sfida decisiva contro il Cagliari, mentre le trattative per riuscire a ingaggiare l'asso argentino si intensificano, con una mega offerta ormai pronta. L’obiettivo è chiudere il mercato con un colpo importante.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul possibile approdo di Garnacho in azzurro. Dopo aver pareggiato contro il Parma, di fatto, il Napoli è vicinissimo allo scudetto. I partenopei, infatti, dovranno battere il Cagliari domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona per vincere questo campionato. Anche perché l'Inter, nonostante il grandissimo turnover di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il PSG, è attesa dalla trasferta contro il Como di Fabregas.

