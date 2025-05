Napoli ordinanza per la festa scudetto | quali sono le strade chiuse?

Venerdì 23 maggio alle 20:45, Napoli ospita la partita Napoli-Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. In caso di vittoria e celebrazioni, il Comune ha emanato un'ordinanza speciale, indicando le strade chiuse per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante i festeggiamenti per lo scudetto.

Venerdì maggio 23 maggio alle ore 20:45, si disputerà la partita Napoli-Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. In merito ai festeggiamenti in caso della vittoria della squadra azzurra, il Comune, da quanto riportato da Fanpage.it, ha disposto un’ordinanza che stabilisce quali sono le strade chiuse. LE STRADE CHIUSE – Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il Comune . L'articolo Napoli, ordinanza per la festa scudetto: quali sono le strade chiuse? 🔗Leggi su Dailynews24.it

Napoli, protesta delle mamme per l’ordinanza Festa Scudetto: “Impedito pure l’acquisto del latte al supermercato”

Le mamme di Napoli protestano contro l'ordinanza che vieta la vendita di latte e acqua in contenitori rigidi durante i possibili festeggiamenti per lo scudetto.

L’ordinanza festa scudetto a Napoli: l’elenco delle strade chiuse venerdì 23 maggio

In vista dei festeggiamenti per lo scudetto a Napoli, il Comune ha predisposto 85 varchi e tre aree di accesso chiuso, con divieti attivi dalle 18:30 di venerdì 23 maggio.

Comune di Napoli, pronta l’ordinanza per la festa scudetto: strade chiuse e varchi di controllo

Il Comune di Napoli si prepara per l'attesa festa scudetto con un'ordinanza che prevede il blocco di strade e l'istituzione di 85 varchi di controllo.

