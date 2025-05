Napoli intoppi nel rinnovo di Meret | c’è un rischio la fumata è nera?

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli resta in stand-by, rischiando di finire in un nulla di fatto. Nonostante l’accordo sulla durata e l’ingaggio, le trattative sembrano complicarsi, alimentando l’incertezza sul futuro del portiere. La fumata bianca, prevista in passato, appare oggi sempre più distante, lasciando gli appassionati in attesa di una svolta.

Ciro Venerato, ai microfoni della RAI, nelle scorse settimane ha parlato del futuro di Alex Meret: “Annunciato per Pasqua il tanto atteso rinnovo di Alex Meret non è ancora arrivato. Come mai? Dopo aver concordato durata (biennale con opzione per un altro anno) e cifra fissa (2.5 milioni) il portiere ha chiesto un bonus integrativo . L'articolo Napoli, intoppi nel rinnovo di Meret: c’è un rischio, la fumata è nera? 🔗Leggi su Dailynews24.it

