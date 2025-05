Napoli Gilmour e Spinazzola da riserve di lusso a cardini della volata | Conte li ha voluti per vincere

Napoli, con Gilmour e Spinazzola diventati cardini della volata, si affida a riserve di lusso per competere al massimo. Conte li ha voluti per vincere, in una squadra senza impegni europei e poco interessata alla Coppa Italia, ma comunque capace di sfruttare al meglio le proprie risorse per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Una squadra senza coppe europee, che - abbiamo visto - non si è curata piĂą dello stretto indispensabile della Coppa Italia, ma che pur disponendo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Napoli, Gilmour e Spinazzola da riserve di lusso a cardini della volata: Conte li ha voluti per vincere

Si legge su msn.com: Una squadra senza coppe europee, che - abbiamo visto - non si è curata più dello stretto indispensabile della Coppa Italia, ma che pur disponendo di uno dei migliori.

