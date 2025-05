Napoli-Cagliari tutto quello da sapere sulla PARTITA SCUDETTO

Il match Napoli-Cagliari si presenta come la partita decisiva per lo scudetto, con lo stadio Maradona pronto a tifare. Mentre l’Inter affronta il Como, i tifosi si concentrano su formazione, infortuni e modalità di visione. Sono arrivati all’ultimo atto di un campionato combattuto tra lotte per il titolo, salvezza e posti europei.

Napoli-Cagliari sarà la sfida decisiva per lo scudetto: tutto pronto allo stadio Maradona, mentre l’Inter affronta il Como. Formazioni, infortuni e dove vedere la partita. Siamo arrivati alla fine di un campionato combattutissimo, tra chi lotta per la salvezza e chi invece per un posto in Europa, c’è chi si gioca la vittoria finale: lo scudetto. Una tra Napoli e Inter sarà Campione d’Italia, contendendosi la coppa fino all’ultimo minuto. Venerdì 23 Maggio, il Napoli si giocherà lo scudetto contro il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, mentre l’Inter affronterà il Como in trasferta al Giuseppe Sinagaglia. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

