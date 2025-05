n-Ego il viaggio introspettivo di Eleonora Danco in cerca di autenticità

"N-Ego" segna un viaggio introspettivo nell'anima di Eleonora Danco, attrice e regista di talento, alla ricerca dell'autenticità. Presentato in Concorso al Torino Film Festival, il suo secondo film esplora le sfide e le scoperte della sua protagonista. Ora nelle sale, il film è accompagnato da un tour di presentazioni, dove la Danco condivide con il pubblico la sua visione e le emozioni dietro questa intensa esperienza cinematografica.

