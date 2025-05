Myrta contro Ferragni | Sceneggiata anche meno Cecchi Paone ci mette il carico | Violenza su un giornalista

Myrta Merlino e Cecchi Paone scoppiano in dure critiche nei confronti di Chiara Ferragni, definendo la sua apparizione una sceneggiata. La polemica si intensifica, con Cecchi Paone che addirittura parla di “violenza su un giornalista”, alimentando un acceso dibattito tra i volto noti della tv e il mondo delle influencer.

Myrta Merlino e Cecchi Paone danno contro a Chiara Ferragni

