MXGP Romain Febvre vuole approfittare della gara di casa per allungare in classifica generale

Romain Febvre punta a sfruttare la gara di casa per consolidare la leadership in classifica generale del Mondiale MXGP 2025. Dopo un breve riposo, il campionato riprende con l’appuntamento di Francia, al circuito di Ernee, dove i piloti si contenderanno punti preziosi nell’attesa del nono round stagionale.

Dopo un fine settimana di riposo, torna subito in azione il Mondiale MXGP 2025. La classe regina, infatti, dopo la tappa del Gran Premio di Spagna di Lugo, si rimbocca le maniche in vista dell’attesissimo Gran Premio di Francia, nono appuntamento del campionato. Si gareggerĂ sul tracciato di Ernee per una gara che si annuncia quanto mai interessante. Dopo l’infortunio di Tim Gajser, che terrĂ fuori causa il fuoriclasse sloveno per lunghissimo tempo, il Mondiale MXGP 2025 ha bisogno di riassestarsi e, di conseguenza, capire qualche direzione prenderĂ . 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Romain Febvre vuole approfittare della gara di casa per allungare in classifica generale

Argomenti simili trattati di recente

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne

Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una prioritĂ rispetto a Kevin De Bruyne.

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace”

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontĂ di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Ne parlano su altre fonti

Kawasaki sogna il titolo mondiale MXGP 2025 con Romain Febvre; ROMAIN FEBVRE VINCE E CONVINCE IN SPAGNA!; MXGP: dominio Febvre in gara-1 a Lugo, Renaux e Fernandez sul podio; MXGP 2025 rd.#9 - Tutti gli orari del GP di Francia. Si corre nel leggendario tracciato di ErnĂ©e. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

MXGP, Romain Febvre vuole approfittare della gara di casa per allungare in classifica generale

Lo riporta oasport.it: Dopo un fine settimana di riposo, torna subito in azione il Mondiale MXGP 2025. La classe regina, infatti, dopo la tappa del Gran Premio di Spagna di ...

MXGP | GP Francia 2025 – Anteprima di Ernée

p300.it scrive: Febvre leader della MXGP davanti al proprio pubblico, Coenen sempre all'inseguimento; in MX2 tutto pronto per una nuova sfida a molteplici protagonisti ...

MXGP | GP Spagna 2025, Febvre: “Sono contento di portare la tabella rossa ad Ernée”

Riporta p300.it: Romain Febvre (Kawasaki Racing Team #3), 1° classificato MXGP (1-2): “Fare holeshot in entrambe le gare è stato grandioso. Mi ha reso la vita molto più facile. In gara-1 ho tenuto ottime traiettorie e ...