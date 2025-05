MX2 | Andrea Adamo alla prova di Ernée L’obiettivo è agganciare il vertice

Nella nona tappa del Mondiale MX2 2025, in scena sul circuito di Ernée in Francia, Andrea Adamo si prepara a una prova cruciale per agganciare il vertice della classifica. Con l'obiettivo di ridurre le distanze dai leader, il giovane pilota sogna di competere al massimo e di approfittare di questa occasione fondamentale per il suo percorso nel campionato.

In Francia per accorciare ancora di più le distanze, agganciare il vertice. Sognare. Manca sempre meno all’inizio del GP di Francia, nona tappa valida per il Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questo fine settimana sul circuito di Ernée. Un appuntamento di fondamentale importanza per Andrea Adamo, motivatissimo a cavalcare ancora la striscia di risultati positivi ottenuti fino a questo momento. Il centauro siciliano in forza alla KTM attualmente occupa la terza piazza con 359 punti, ventuno in meno rispetto all’attuale leader, Kay de Wolf (Husqvarna), primo con 380 precedendo Simon Langenfelder (KTM), secondo con 365. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Andrea Adamo alla prova di Ernée. L’obiettivo è agganciare il vertice

MX2, Adamo si difende in Spagna e mantiene in equilibrio il Mondiale

Nel recente Gran Premio di Spagna 2025, l'MX2 Adamo ha dimostrato grande abilità e determinazione, difendendo con successo la sua posizione nel campionato mondiale.

