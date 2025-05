Muore in scooter sotto un camion tragedia sulla strada Aurelia Chi era la vittima

Tragedia sulla strada Aurelia a Pisa: un uomo è morto in seguito a un incidente tra uno scooter e un camion. La vittima, conosciuta e stimata nella zona, era un punto di riferimento di via Garibaldi, suscitando grande cordoglio tra la comunità locale. La dinamica emergente e il dolore condiviso fanno riflettere sulla sicurezza stradale e l’imprevedibilità delle tragedie.

Pisa, 22 maggio 2025 – “L’ho visto stamattina”. Giovanni Borelli, punto di riferimento di via Garibaldi, è “distrutto”. “Massimo (Fazzi, ndr) era di famiglia. Quando mi è arrivata la notizia stasera, ho provato a chiamarlo due volte, perché speravo non fosse lui. Mi rispondeva sempre, subito”. Due telefonate purtroppo andate a vuoto. Fazzi, 61enne, è morto mentre stava guidando lo scooter, finendo sotto a un tir lungo la via Aurelia poco prima delle 18, all’altezza del distributore Eni. La dinamica la stanno ricostruendo ancora gli agenti dell’ufficio incidenti della polizia municipale che ieri pomeriggio hanno isolato la zona per effettuare i rilievi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in scooter sotto un camion, tragedia sulla strada Aurelia. Chi era la vittima

Contenuti che potrebbero interessarti

Tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro, muore Maurizio Gili: 17enne ferita e sotto choc

Un tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro ha causato la morte di Maurizio Gili, 17 anni, gravemente ferito e sotto choc.

Tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro, muore Maurizio Gili: 17enne ferita e sotto choc

Un tragico incidente tra una bici e uno scooter a Pesaro ha causato la morte di Maurizio Gili, 17 anni, rimasto gravemente ferito e sotto shock.

Piacenza, 19enne in moto muore schiacciato da un camion: si indaga per omicidio stradale

Un tragico incidente ha scosso Piacenza, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un camion.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedie sulla strada Aurelia e in altre città italiane: diverse vittime di incidenti tra scooter e camion, tra cui un uomo di 61 anni a Pisa, una 37enne a Milano e un diciannovenne a Piacenza, sottolineando la pericolosità di queste collisioni e la necessità di maggior attenzione e sicurezza alla guida. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Muore in scooter sotto un camion, tragedia sulla strada Aurelia. Chi era la vittima

Secondo lanazione.it: Addio a Massimo Fazzi, 61 anni, ex panettiere di via Garibaldi, ora in pensione. “L’ho visto solo poche ore fa” ...

Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere

Si legge su fanpage.it: Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato e incastrato sotto il camion. Secondo una prima ricostruzione, il ...

Tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro, muore Maurizio Gili: 17enne ferita e sotto choc

Si legge su msn.com: PESARO - Le sue condizioni erano apparse subito molto serie e quando i soccorritori sono arrivati per provvedere al trasferimento all’ospedale di Ancona il ciclista era in fin di vita ...