MotoGP GP Gran Bretagna 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di MotoGP si terrà il 25 maggio, con qualifiche e gara trasmesse in chiaro su TV8. La Sprint Race si svolgerà sabato 24, in un programma insolito a causa del fuso orario. Scopri orari e dettagli per seguire l’emozionante weekend di MotoGP in diretta.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP avrà luogo domenica 25 maggio. Nella classe regina, la gara vera e propria sarà preceduta dalla Sprint Race, che si terrà sabato 24. Attenzione però, perché il programma del weekend è anomalo. Vuoi per il fuso orario – Inghilterra e dintorni non sono nella stessa zona dell’Europa Centrale – vuoi perché si vogliono evitare contemporaneità con la Formula 1. Silverstone è uno dei due contesti in cui si è disputato il GP di Gran Bretagna (istituito per sostituire il pericolosissimo Tourist Trophy dell’Isola di Man). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

MotoGP, Gran Bretagna 2025: dove vedere il GP, gli orari e tutte le info utili

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone segna il ritorno del MotoGP dopo il caotico appuntamento di Le Mans.

MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP di Gran Bretagna. Una sola vittoria e tante delusioni

Al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, Francesco Bagnaia si presenta con un imprimatur di sfide e speranze: una vittoria unica e numerose delusioni nelle precedenti edizioni.

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez nel GP di Gran Bretagna. Tanti podi, ma 2 sole vittorie

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone segna il ritorno di Marc Marquez, che ha collezionato numerosi podi ma solo due vittorie nel passato al GP di Gran Bretagna.

MotoGP | Anteprima GP Gran Bretagna 2025: programma e orari

MotoGP, orari e dove vedere il GP Gran Bretagna a Silverstone

