Morse un alunno docente a processo | fu legittima difesa Cosa è successo e cosa hanno detto i giudici

In un istituto piemontese, un docente precario è stato chiamato a rispondere di lesioni e abuso dei mezzi di correzione, dopo un episodio con uno studente. La vicenda, risalente all'anno scolastico precedente, si è conclusa in tribunale con l'assoluzione del docente, che ha affermato di aver agito in legittima difesa. I giudici hanno riconosciuto la necessità di proteggersi in una situazione di minaccia.

Un episodio avvenuto in un istituto piemontese, si è concluso in tribunale con una sentenza di assoluzione per un docente accusato di lesioni e abuso dei mezzi di correzione. Il fatto, risalente a un anno scolastico precedente, ha avuto come protagonisti un professore precario e uno studente. L'articolo Morse un alunno, docente a processo: fu legittima difesa. Cosa è successo e cosa hanno detto i giudici . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Disse «che schifo» a un alunno autistico e finì a processo, maestra assolta dopo 6 anni: era un rimprovero educativo. Il caso ad Alessandria

A Alessandria, una maestra di 39 anni è stata assolta dopo sei anni di processo, accusata di abuso di mezzi di correzione per aver detto "che schifo" a un bambino autistico che aveva infilato la mano nel water.

La maestra rimprovera l’alunno per la spinta a un disabile, la madre piomba a scuola e si vendica: la docente e due bidelli al pronto soccorso

Il 15 maggio, un episodio violento alla scuola "Lombardo Radice" di Palermo ha coinvolto un'insegnante e due collaboratori scolastici, rimproverati da un'alunna di terza elementare e poi aggrediti dalla madre.

Docente 33enne intraprende relazione con un’alunna e la sua amica, entrambe minorenni: a processo

Segnala tecnicadellascuola.it: Come riporta Il Corriere della Sera, una delle due alunne si sarebbe confidata con una docente. La prof a quel ... ha chiesto “che il processo sia definito allo stato degli atti, con giudizio ...