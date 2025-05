Morrone stoccata a Marinelli | Gente che soffre per il ruolo del Duce e poi

Morrone si scaglia contro Marinelli, denunciando come la società italiana sia rigidamente divisa e pregiudizievole. La loro voce rivela le sofferenze di chi si sente emarginato e criticato per le proprie scelte e convinzioni, evidenziando un cinema e una cultura troppo chiusi e autocelebrativi. Un appello a superare i pregiudizi e adottare un pensiero più aperto e autentico.

"NON mi sento parte di un cinema, quello ITALIANO, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei 'diversi', che se non hai studiato alla Silvio D'Amico o al centro sperimentale non sei nessuno, se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista, se non usi scarpe Clark e non dai l'idea di essere trasandato, non sei un vero attore": duro lo sfogo di Michele Morrone su Instagram. L'attore ha scritto un post contro il mondo del cinema in Italia dopo che nella puntata di Belve andata in onda ieri su Rai 2 aveva già detto la sua sul tema.