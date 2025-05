Momo vita spezzata a 20 anni | l’urlo disperato della madre e il ricordo degli amici Colpiva la sua grande bontà

A soli 20 anni, la vita di Mahmoud Mohamed è stata spezzata tragicamente. La sua madre, Malika, urlava disperata, cercando di rincorrerlo, mentre gli amici ricordano la sua bontà e solarità. Quei momenti di dolore condiviso raccontano la fragilità della vita e l’impatto di una perdita precoce che ha sconvolto l’intera comunità di Milano.

Milano – “Urlava ‘mio figlio, mio figlio’. Ha attraversato il cortile in un lampo, poi è sparita”. Il racconto è di una vicina di casa che ieri all’alba ha sentito Malika, la madre di Mahmoud Mohamed, gridare dopo aver saputo dell’incidente. Poi l’ha vista correre via, per raggiungere il figlio in fin di vita dopo lo schianto contro il semaforo in via Cassano d’Adda, tra i quartieri di Brenta e Corvetto. “Sto soffrendo – dice la vicina – per questa vita spezzata così presto”. Quella del ventenne, detto “Momo” o anche “Zanza" o “Moha le vrai“, in francese, che si traduce come Moha il vero. 🔗Leggi su Ilgiorno.it