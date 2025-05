Molestie su un' allieva 12enne | condannato presidente di una società sportiva

Un presidente di una società sportiva di Brindisi, di 43 anni, è stato condannato per aver molestato una ragazza di 12 anni, chiedendole foto in pose provocanti. Le immagini sono state scoperte dai genitori della bambina, evidenziando un grave episodio di abuso e violazione della sicurezza di un minorenne.

