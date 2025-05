Mod oblivion remastered migliora il sistema di intelligenza artificiale di bethesda

Oblivion Remastered, la versione rivisitata del celebre gioco di ruolo, vede miglioramenti significativi nel sistema di intelligenza artificiale. I comportamenti dei personaggi non giocanti sono stati perfezionati per offrire un’esperienza più realistica e coinvolgente, grazie a nuove dinamiche che rendono il mondo di gioco più vivo e credibile.

miglioramenti ai comportamenti dei personaggi non giocanti in oblivion remastered. Nel contesto di Oblivion Remastered, una versione rivisitata del classico gioco di ruolo, si assiste a un'attenzione particolare verso l'implementazione di modifiche che rendano più realistici i comportamenti dei personaggi non giocanti ( NPC ). Questa operazione mira a migliorare l'immersione nel mondo di Cyrodiil, grazie all'introduzione di nuove dinamiche e attività quotidiane che coinvolgono i cittadini del gioco.

