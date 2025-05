Mobilità docenti 2025 26 | pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti

Sono stati pubblicati i posti disponibili per la mobilità docenti 2025/26. Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno reso accessibili gli elenchi di cattedre vacanti nelle diverse scuole di infanzia, primaria e secondaria, suddivise per provincia e tipologia. Queste informazioni sono fondamentali per i futuri trasferimenti e rinnovi del personale docente.

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità docenti 202526. Le liste riguardano le cattedre vacanti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, suddivise per tipologia e provincia, utili ai fini delle operazioni di mobilità del personale docente. Esiti delle domande di mobilità .

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno recentemente reso noti i posti disponibili per la mobilità dei docenti nell'anno scolastico 2025/26.

Gli esiti della mobilità docenti 2025 verranno pubblicati venerdì 23 e saranno accessibili online, senza fughe di notizie. Per conoscere i risultati, bisogna consultare il sito ufficiale dell’INVALSI o l’area riservata del MIUR. I posti disponibili per i trasferimenti sono già stati pubblicati, e l’esito del movimento si potrà verificare tramite il proprio account personale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne