Minori e social network La digitalizzazione precoce fa perdere un semestre

L'uso precoce e intenso dei social network tra i minori può causare un ritardo di un semestre scolastico rispetto ai coetanei meno coinvolti. L'indagine Eyes Up! evidenzia come la digitalizzazione precoce influisca sulle performance scolastiche, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra online e studio per garantire un percorso educativo più equo ed efficace.

Un semestre scolastico di ritardo per studenti e studentesse che usano precocemente e pervasivamente i social rispetto a chi non usa questi mezzi. Questo l’effetto, misurato concretamente dall’indagine Eyes Up! (acronimo di EarlY Exposure to Screens and Unequal Performance) condotta grazie al contributo di Fondazione Cariplo da un partenariato che ha visto protagoniste due realtà bresciane quali l’ Università degli Studi di Brescia, e il Centro Studi Socialis, accanto all’ Università degli Studi di Milano-Bicocca in qualità di capofila del progetto e all’Associazione Sloworking di Vimercate. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minori e social network. La digitalizzazione precoce fa perdere un semestre

