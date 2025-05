Milan-Tare partenza in salita | allenatore e Reijnders subito problemi per l’albanese

Il Milan si prepara a mesi intensi, con la partenza in salita e sfide imminenti. Problemi rapidi per l’albanese Reijnders e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che prenderà il comando. La storia recente insegna cautela, ma questa volta il Diavolo è pronto a scrivere un nuovo capitolo, affrontando con determinazione le decisioni cruciali che lo aspettano.

Saranno giorni intensi per il Diavolo, con il nuovo direttore sportivo chiamato a prendere decisioni importanti fin da subito La storia recente ci insegna che con il Milan bisogna essere sempre molto cauti, ma stavolta ci siamo. Igli Tare a giorni diventerà ufficialmente il nuovo Direttore sportivo del club rossonero. Milan-Tare parte in salita: allenatore e Reijnders, subito problemi per l'albanese (LaPresse) – Calciomercato.it La presentazione alla stampa del ds potrebbe avvenire già la prossima settimana, d'altronde ormai l'accordo è totale.

