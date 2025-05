Milan primo guizzo di Tare | rinforzo in arrivo dalla Grecia

Il Milan inizia a delineare il futuro con Igli Tare prossimo alla nomina come nuovo direttore sportivo. Il primo possibile rinforzo arriva dalla Grecia, segnando l’inizio di una nuova fase di mercato. Scopri le ultime notizie e le prospettive di un'operazione che potrebbe rafforzare i rossoneri nella prossima stagione.

Il Milan sta iniziando a programmare il futuro, dal momento che Igli Tare sta per diventare il nuovo direttore sportivo. Il primo rinforzo può arrivare direttamente dalla Grecia ed è un nome nuovo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Igli Tare sta per diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri, con la strada in tal senso che si sta mettendo seriamente in discesa da questo punto di vista. Dopo mesi di voci su questa figura societaria, a quanto pare la proprietà sembra pronta a rompere gli indugi, con l’ex dirigente della Lazio che si sta già guardando attorno. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, primo guizzo di Tare: rinforzo in arrivo dalla Grecia

Milan, il primo rinforzo di Tare è uno scippo a Inzaghi: è subito derby

Il Milan si prepara a chiudere una stagione deludente, fuori da Europei e senza ambizioni, ma il mercato si infiamma con il primo rinforzo targato Tare, un colpo che shocka Inzaghi e alimenta il derby tra rossoneri e nerazzurri.

Milan, primo problema per Tare: la strada è già in salita

Il Milan affronta già le prime sfide della nuova stagione, con Tare chiamato a rinnovare e rafforzare la squadra.

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni

La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

Gila Milan, è lui il primo colpo di Tare? Volontà chiara e primi contatti col calciatore

Si legge su milannews24.com: Gila Milan, il difensore della Lazio, pupillo di Tare, può essere il primo colpo del direttore sportivo albanese in vista della prossima stagione Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciome ...

Calciomercato Milan, Tare è convinto: sarà lui il primo obiettivo per la difesa

spaziomilan.it scrive: Igli Tare si appresta ad entrare a far parte del mondo Milan: l’ex ds della Lazio ha già bene in mente come muoversi sul mercato.