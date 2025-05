Milan primo bilancio in rosso dopo due anni Plusvalenze prestiti e Champions cosa serve per aumentare i ricavi

Il Milan chiude il suo primo bilancio in rosso dopo due anni, segnato da plusvalenze, prestiti e la corsa in Champions League. Per aumentare i ricavi, serve una strategia che integri investimenti, consolidamento del talento e una gestione efficace. La stagione si avvia verso una conclusione amara, con l'ultima partita contro il Monza che potrebbe essere l'ultima del 2023 per i rossoneri.

La stagione del Milan si avvia verso una mesta conclusione. L`ultima partita di campionato contro il Monza, in programma sabato sera alle 20.45,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan, rischio rosso in bilancio per il 2024-25: ecco la situazione

Il Milan potrebbe chiudere il bilancio del 2024-25 in perdita, con un rischio rosso imminente. Secondo Calcio e Finanza, la situazione finanziaria del club è preoccupante e potrebbe peggiorare nella stagione successiva, evidenziando le sfide economiche che il club dovrà affrontare nel prossimo futuro per mantenere stabilità e competitività .

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni

La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye

Mercoledì 14 maggio alle 21:00, il match tra Milan e Bologna accende il dibattito sulla moviola, con le proteste per il possibile rosso a Ferguson e il controverso fallo su Beukema.

Milan, bilancio compromesso: che mazzata per Cardinale!

Bilancio Milan a rischio rosso nel 2024-2025: la verità sulla situazione economica

Bilancio Milan, per la prima volta nell’era Red Bird: cosa succede in fase di calciomercato!

