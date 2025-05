Milan Filippo Galli | Camarda anno perso Ha tutto il tempo ma …

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, commenta la gestione di Francesco Camarda in rossonero. Nonostante abbia tutto il tempo a disposizione, emergono alcune riflessioni sulla sua crescita e sulle sfide del giovane talento nel contesto milanese. La sua opinione offre spunti interessanti sul percorso e le aspettative future di Camarda nel club.

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gestione di Francesco Camarda in rossonero

Filippo Galli, bordate al Milan: «Presunzione, incompetenza e arroganza»

Lo riporta msn.com: L'ex rossonero condivide su Instagram il post del gruppo Old Clan: «Il fallimento epocale di tutta l’area sportiva fa sì che non si vedano soluzioni diverse dalla dipartita dell’attuale dirigenza» ...

Galli duro sul Milan: "Fatico a vedere un’identità in questo Milan. Anche contro il Bologna la partita l’hanno fatta gli altri"

Riporta milannews.it: L'ex rossonero Filippo Galli ha rilasciato queste parole ai microfoni di Repubblica per commentare la stagione del Milan. Nelle parole dell'ex difensore ...

Inter Milan, Galli avvisa i rossoneri! Sulla semifinale di Coppa Italia l’ha detto veramente

Segnala milannews24.com: Intervistato da Tuttosport, Filippo Galli, ex Milan, ha parlato così della semifinale di Coppa Italia: PAROLE – «Prima di tutto si deve dire che per il Milan è la partita dell’anno, nel senso che ...