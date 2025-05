Migranti Meloni | con la Danimarca per cambiare convenzione diritti umani

La premier Meloni e la prima ministra Frederiksen annunciano una cooperazione tra Italia e Danimarca per riformare le convenzioni europee, con particolare attenzione alle politiche migratorie e ai diritti umani. L'iniziativa mira a rivedere gli accordi internazionali, rafforzando le frontiere e limitando i diritti dei migranti, suscitando dibattito su valori europei e sicurezza.

Roma, 22 mag. (askanews) - La premier italiana Giorgia Meloni accanto alla prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato che i due paesi si mettono a capo di una iniziativa per riformare varie convenzioni europee "alle quali siamo legati", incluse quelle che impattano sulla migrazione, allo scopo in particolare di rendere più facile l'espulsione dei migranti che si siano macchiati di reati e di capire "se siano ancora adeguate alle grandi sfide del nostro tempo". Meloni, a cui poi Frederiksen si è associata con entusiasmo parlando di "situazione fuori controllo", ha spiegato che l'iniziativa è "rivolta a tutti i nostri partner" e la lettera da cui parte è stata firmata anche da Austria, Belgio, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migranti, Meloni: con la Danimarca per cambiare convenzione diritti umani

