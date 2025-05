Mette la prima al posto della retro | 82enne precipita in una scarpata con l' auto

A Malnago, Lecco, un'auto condotta da un pensionato di 82 anni ha avuto un incidente imprevisto: al posto della retromarcia, ha messo la prima, provocando una partenza improvvisa che lo ha portato a precipitare lungo una scarpata. L'incidente, accaduto lungo via ai Poggi, ha visto l’auto cappottarsi più volte, mettendo in grave pericolo l’anziano alla guida.

Lecco, 22 maggio 2025 – La prima al posto della retromarcia, un leggero sobbalzo alla partenza e poi l' auto che corre veloce giù nella scarpata, cappottando più volte. Al volante, un pensionato di 82 anni. L'incidente è successo a Malnago, parte alta di Lecco. lungo via ai Poggi L'82enne, a bordo della macchina, è precipitato per una ventina di metri, non giù in un vero e proprio precipizio, ma per un pendio molto ripido, fermandosi poco prima di un salto verticale. Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu, insieme ai volontari della Croce rossa di Lecco.