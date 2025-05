Merz inaugura brigata corazzata tedesca in Lituania

Il 22 maggio a Vilnius, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha presieduto l'inaugurazione di una brigata corazzata in Lituania, rafforzando il fronte orientale NATO. Questa iniziativa, con 5.000 soldati previsti, rappresenta una risposta strategica alle crescenti tensioni nella regione, confermando l’impegno della Germania e della NATO a garantire la sicurezza e la stabilità in Europa.

Vilnius, 22 mag. – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha presieduto lo spiegamento di una brigata corazzata tedesca in Lituania, inviata per rafforzare il fronte orientale della NATO. La decisione di costruire una brigata corazzata di 5.000 uomini in Lituania nei prossimi anni è una risposta all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Merz inaugura brigata corazzata tedesca in Lituania

