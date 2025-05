Mercato unico Ue-America Tajani al Messico | lavoriamo insieme

In un contesto globale di sfide e tensioni, Italia e Messico collaborano intensamente. Tajani, a Città del Messico, sottolinea l'importanza di rafforzare il mercato unico UE-America e promuovere lo scambio economico, superando le ostilità e creando opportunità condivise. Lavorare insieme è fondamentale per affrontare le difficoltà e favorire prosperità e stabilità tra le due nazioni.

Città del Messico, 22 mag. (askanews) – Il mondo attraversa un momento difficile, con due guerre in corso "in Medio Oriente e Ucraina" e le tensioni alimentate dalla politica dei dazi di Donald Trump: in questo contesto, Italia e Messico possono "lavorare insieme" per aumentare interscambio ed esportazioni e tenere viva la loro economia. "Penso che potremmo fare di più", ha confermato Antonio Tajani, arrivato questa notte a Città del Messico per una serie di incontri con autorità locali e un Business Forum Italia-Messico.