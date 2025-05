Mercato Barcellona ora è ufficiale | l’attaccante resta in blaugrana

Il mercato del Barcellona è ufficialmente chiuso: l’attaccante rimane in blaugrana fino al 2028. Dopo aver conquistato tre trofei questa stagione, i festeggiamenti continuano, mentre la squadra si prepara all'ultima gara contro l’Athletic Bilbao. La stagione si avvia alla conclusione con grandi obiettivi e conferme, rafforzando il legame tra il club e i suoi tifosi.

Dopo aver vinto tre trofei, continuano i festeggiamenti in casa del Barcellona: blindato l’attaccante fino al 2028. Manca una sola gara al termine della stagione del Barcellona, atteso in casa dell’Athletic Bilbao in occasione del match di chiusura de LaLiga 20242025 che vede proprio i blaugrana nuovamente campioni. I ragazzi di Hansi Flick, però, non si sono limitati di certo al massimo campionato spagnolo: trascinati da giovani stelle – su tutte, quella di Lamine Yamal – e da senatori – come Robert Lewandowski – i trofei su cui hanno messo le mani sono stati ben tre. 🔗Leggi su Sportface.it

Barcellona, ufficiale il rinnovo di Raphinha fino al 2028

Una stagione da protagonista assoluto. Raphinha ha stupito tutti quest'anno al Barcellona con un rendimento da Pallone d'Oro.

Barcellona, Jorge Mendes: "Presto il rinnovo di Lamine Yamal. E' il migliore al mondo, l'unico che può vincere il Pallone d'Oro"

Il Barcellona non si ferma e porta avanti manovre pesanti sul mercato: ufficiale il rinnovo di Raphinha e anche il prolungamento di

Raphinha rinnova col Barcellona: nuovo contratto fino al 2028

Raphinha ha accettato il rinnovo con il Barcellona fino al 2028 dopo una stagione brillante sotto la guida di Hansi Flick.