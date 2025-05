Meloni | Zelensky impegnato per la pace da Mosca nessun passo avanti

Giorgia Meloni ha espresso gratitudine a Zelensky per gli sforzi dell'Ucraina verso una pace giusta, sottolineando invece la mancanza di progressi da parte della Russia. La premier italiana, durante un incontro a Roma con la collega danese Mette Frederiksen, ha evidenziato l'importanza di un impegno condiviso per la stabilitĂ e la pace nella regione.

Roma, 22 mag. (askanews) - Un ringraziamento a Volodymyr Zelensky perchĂ© l'Ucraina fa bene la sua parte verso il raggiungimento di una pace giusta, mentre non altrettanto si può dire dell'interlocutore russo: lo ha detto Giorgia Meloni, a fianco della premier danese Mette Frederiksen, "vale la pena ricordarlo anche per smontare una certa narrativa secondo la quale i russi sarebbero stati disponibili alla pace". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: Zelensky impegnato per la pace, da Mosca nessun passo avanti

