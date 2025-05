Meloni sull’Ucraina | Kiev cerca la pace da Putin niente passi concreti

L’Italia e la Danimarca si incontrano a Roma per discutere della difficile situazione in Ucraina. Meloni e Frederiksen affrontano i negoziati di pace a Kiev, sottolineando l’assenza di passi concreti da parte di Putin. In un clima di tensione europea, il dialogo mira a trovare soluzioni condivise per promuovere la stabilità e il dialogo tra le parti coinvolte.

Roma, 21 maggio 2025 – Palazzo Chigi fa da cornice oggi all'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro danese Mette Frederiksen, un dialogo serrato sui negoziati di pace in Ucraina e sulle sfide europee che attendono Italia e Danimarca. L'incontro si apre con un ringraziamento esplicito all'Ucraina per la "sincera volontà di cercare la pace", come sottolineato da Meloni. " La prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il presidente Zelensky e il governo ucraino, che hanno accettato il tavolo negoziale", dichiara la premier, ribadendo al contempo l'assenza di passi concreti di Mosca: "Occorre smontare la narrativa secondo cui i russi sarebbero stati disponibili alla pace".

