Meloni sente ancora Trump | Lavoriamo per i negoziati Kiev vuole la pace

Meloni continua a mantenere stretto contatto con Trump e i leader europei, lavorando per negoziati di pace in Ucraina. Kieu insiste sulla volontĂ di pace, mentre il premier italiano si impegna a favorire una soluzione giusta, promuovendo il dialogo e la cooperazione internazionale per stabilizzare la regione.

Il premier italiano è in costante contatto con il presidente Usa e con gli altri leader europei per raggiungere una paste giusta in Ucraina 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni sente ancora Trump: "Lavoriamo per i negoziati, Kiev vuole la pace"

