Meloni | scelta Genova è tra sinistra delle catene e crescita con noi

Meloni a Genova sottolinea l'unità del centrodestra e la divisione a sinistra, evidenziando la forza della coalizione per le prossime sfide elettorali. In un clima di confronto politico, afferma che Pietro Picciocchi è supportato da un fronte compatto, mentre la sinistra appare divisa e poco coesa. L'elezione si presenta come un'importante sfida tra le opposte visioni di sviluppo e valori.

Genova, 22 mag. (askanews) - "Sono contenta di poter dire dal canto mio, ancora una volta, che Pietro Picciocchi non è solo e che accanto a lui c'è il centrodestra unito. A sinistra dicono di essere alleati ma fanno un po' fatica anche a presentarsi in giro insieme. É una sinistra che vediamo divisa, che non è capace di condividere come noi la stessa visione del mondo e tentano di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, compresi quei signori del no che hanno tenuto Genova in catene per decenni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: scelta Genova è tra sinistra delle catene e crescita con noi

