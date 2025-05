Meloni | Divertiti a smentire chi aveva la faccia tosta di dire che l’Italia sarebbe stata isolata

Giorgia Meloni ha divertito ricordando che l’Italia non è mai stata isolata, smentendo chi sosteneva il contrario. Intervenendo in videocollegamento alla chiusura della campagna elettorale a Genova per Pietro Piciocchi, ha sottolineato come il nostro Paese sia tornato a essere protagonista sulla scena internazionale, riaffermando la forza e la vitalità dell’Italia.

Giorgia Meloni è intervenuta in videocollegamento all'evento di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra a Genova. "Noi siamo tornati protagonisti, l'Italia è tornata protagonista sullo scenario internazionale. Ci siamo un po' divertiti a smentire chi aveva la faccia tosta di dire che l'Italia sarebbe stata isolata, e qualcuno ce l'ha ancora quella faccia tosta", ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia. "Poi, insomma, altri due primi ministri di nazioni straniere sono oggi a Palazzo Chigi.

La premier Meloni chiude la campagna elettorale a Genova, sfidando chi sostiene che l’Italia sia isolata.

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj

La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

Governo, Meloni: "Andiamo avanti, abbiamo ancora tanto da fare e il consenso dei cittadini"

Lo riporta msn.com: La presidente del Consiglio in occasione della chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le comunali a Genova: 'Qualcuno ha ancora la faccia tosta di dire che l'Italia è isolata' ...

Renzi: “Con Meloni isolati in Europa e ridotti ai margini. Sui progressi dell’economia smentita dall’Istat”

Scrive blitzquotidiano.it: Matteo Renzi critica duramente Giorgia Meloni su economia e politica estera, accusandola di mentire e isolare l’Italia in Europa.