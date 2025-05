Meloni | Ci siamo divertiti a smentire chi ha la faccia tosta di dire che l’Italia è isolata Noi ponte tra Europa e Usa

La premier Meloni chiude la campagna elettorale a Genova, sfidando chi sostiene che l’Italia sia isolata. Con determinazione, afferma che l’Italia è un ponte tra Europa e USA, smentendo chi ha avuto il coraggio di promuovere questa idea. Con un pizzico di ironia, lascia intendere che qualcuno ancora ha “faccia tosta” nel sostenere determinate narrazioni.

“Ci siamo un po’ divertiti a smentire chi aveva la faccia tosta di dire che l’Italia sarebbe stata isolata”. Ma “qualcuno ce l’ha ancora quella faccia tosta.”. La premier Meloni chiude la campagna elettorale a Genova in collegamento con Genova togliendosi qualcen sassolino dalla scarpa. “Con noi l’Italia è tornata salda, è tornata salda nella sua credibilità, salda nella sua visibilità, salda nella sua collocazione occidentale, ponte tra Europa e Stati Uniti. Salda nella sua collocazione europea nella quale però vuole affermare con determinazione il suo interesse nazionale; portare le sue proposte per cambiare quello che non ha funzionato”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni : “Ci siamo divertiti a smentire chi ha la faccia tosta di dire che l’Italia è isolata. Noi ponte tra Europa e Usa”

