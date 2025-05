Maxi schermi nelle piazze per il match scudetto | piano sicurezza in Prefettura

In vista del match decisivo tra Napoli e Cagliari, la prefettura ha convocato un vertice per coordinare la sicurezza, con maxi schermi nelle piazze e interventi mirati. L'evento potrebbe regalare agli azzurri il primo scudetto e richiede massima attenzione per garantire ordine e tranquillità in città .

Vertice in prefettura per coordinare gli interventi in caso in occasione della partita tra Napoli e Cagliari, in programma venerdì sera al Maradona, che potrebbe portare gli azzurri alla conquista del tricolore. L'incontro - convocato dalla prefetta Lucia Volpe e a cui hanno parteciato il. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Maxi schermi nelle piazze per il match scudetto: piano sicurezza in Prefettura

