Maxi evasione fiscale Indagati tre professionisti Raffica di perquisizioni

Maxi evasione fiscale sotto inchiesta con tre professionisti indagati e numerose perquisizioni. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda un complesso sistema di ditte "apri e chiudi". Tra i coinvolti, un commercialista italiano di 65 anni e due consulenti del lavoro cinesi, di 42 e 43 anni, al centro di un'operazione volta a contrastare frodi fiscali e illegalità nel settore.

Un altro colpo al sistema delle ditte apri e chiudi. Sono stati perquisti un commercialista italiano di 65 anni e due consulenti del lavoro cinesi, una donna e un uomo, rispettivamente di 42 anni e di 43 anni, nell’ambito di un’indagine su un articolato sistema di evasione fiscale condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla procura pratese, guidata da Luca Tescaroli. In tutto sono state fatte 14 perquisizioni fra cui i domicili dei tre indagati, lo studio professionale dove lavorano, più dieci imprese individuali e di società a responsabilità limitata, coinvolte nel sistema fraudolento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi evasione fiscale. Indagati tre professionisti. Raffica di perquisizioni

