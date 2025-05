Mattarella a cerimonia piantumazione nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, il Presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia di piantumazione di nuove specie vegetali nella Tenuta di Castelporziano. Un gesto simbolico per promuovere la tutela della biodiversità, con un tocco di spontaneità: il Presidente si è improvvisato giardiniere. Servizio di Letizia Davoli.

Oggi è la Giornata Mondiale della Biodiversità e per l’occasione il Presidente Mattarella si è improvvisato giardiniere. Servizio di Letizia Davoli. Mattarella a cerimonia piantumazione nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella a cerimonia piantumazione nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano

Altri articoli sullo stesso argomento

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di avvio piantumazione di nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano, Roma, insieme al sindaco della città Roberto Gualtieri

In occasione della Giornata della biodiversità, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha partecipato alla cerimonia di piantumazione di nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano, evidenziando l’impegno per la tutela dell’ambiente e la promozione della biodiversità nel nostro Paese.

Mattarella alla cerimonia per piantare nuove essenze a Castelporziano

Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato a Castelporziano alla cerimonia di piantumazione di nuove essenze forestali, simbolo di tutela ambientale.

L’appello di Mattarella: “Salari equi e difesa dei diritti, c’è il rischio di nuove diseguaglianze”

Nel suo appello, il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di salari equi e della difesa dei diritti, avvertendo del rischio di nuove disuguaglianze.

Cosa riportano altre fonti

Mattarella a Castelporziano, Meloni tra Bulgaria e Danimarca, Mentana al Senato, D’Agostino alla Sapienza; Milano, inseguito dalla polizia cade e muore: le immagini dei rilievi sul luogo dell'incidente; Papa Leone: Con Francesco non sempre d'accordo, la sorpresa di quando mi fece vescovo; Principali eventi di cronaca, politica e cultura in programma il 22 maggio nelle città italiane e all’estero. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Presidente Mattarella alla cerimonia avvio piantumazione nuove essenze vegetali della Tenuta di Castelporziano - La diretta video

video.corriere.it scrive: Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

Quirinale: Mattarella a Castelporziano per piantumazione nuove essenze vegetali

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte questa mattina alla cerimonia di avvio piantumazione di nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporzi ...

Mattarella a Castelporziano con Gualtieri e Pichetto Fratin: la diretta video

Secondo repubblica.it: Nella Tenuta presidenziale di Castelporziano il capo dello Stato, Sergio Mattarella, partecipa alla cerimonia di piantumazione di nuove essenze vegetali, insieme al ministro dell’Ambiente Gilberto Pic ...