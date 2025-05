Marvel rivals | novità del patch di maggio 22

Il 22 maggio 2025, Marvel Rivals ha lanciato una nuova patch che presenta aggiornamenti estetici e modifiche al gameplay, preparando il terreno per la stagione 2.5. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di gioco, introducendo novità e ottimizzazioni che manterranno i giocatori coinvolti e pronti per le sfide future.

Il 22 maggio 2025 è stata rilasciata una nuova patch per Marvel Rivals, che introduce importanti aggiornamenti estetici e modifiche al gameplay, in vista dell’arrivo della stagione 2.5 prevista per la settimana successiva. Questo intervento si concentra principalmente su miglioramenti della qualità di vita, correzioni di bug strutturali e nuove personalizzazioni, preparandosi così al proseguimento dell’evento Hellfire Gala e alle novità future. tutto ciò che è stato aggiunto al negozio con l’ultimo aggiornamento. 🔗Leggi su Jumptheshark.it