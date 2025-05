Marta Maggetti velista dell’anno Fiv Felice e onorata

Marta Maggetti, velista dell’anno FIV, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento durante la 31^ edizione del premio presso Villa Miani a Roma. Medaglia d’oro a Parigi 2024 nella classe iQFOiL, Maggetti si è detta felice e onorata di ricevere questa importante attestazione, simbolo del valore e della passione che caratterizzano il mondo della vela italiana.

ROMA (ITALPRESS) – La vela celebra i propri campioni. Si è tenuta presso la splendida cornice di Villa Miani a Roma la 31^ edizione del premio “Velista dell’anno” Fiv. A vincere è stata Marta Maggetti, medaglia d’oro a Parigi 2024 nella classe iQFOiL. “Sono veramente felicissima e onorata per questo premio. Ringrazio tutti, dalla federazione a tutto il team che ci ha seguiti, un’Olimpiade non si vince da sola. I risultati non arrivano subito, ci sono momenti difficili, bisogna continuare a crederci. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Marta Maggetti velista dell’anno Fiv “Felice e onorata”

Contenuti che potrebbero interessarti

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

L'Eurovision Song Contest 2025 prende il via con una serata piena d'Italia (anche quando si tratta dell'espresso macchiato di Tommy Cash)

L'Eurovision Song Contest 2025 si apre con l'energia e il brio dell'Italia, in un'atmosfera da cui non può mancare un buon espresso macchiato, firmato Tommy Cash.

Mattarella, Draghi ,gli imperi e il ruolo chiave dell'Italia

Nel dibattito europeo attuale, le parole del presidente Sergio Mattarella e dell'ex premier Mario Draghi segnano l'urgenza di un’azione collettiva.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marta Maggetti è stata premiata come Velista dell’Anno FIV, il riconoscimento più importante della vela italiana, e si è detta “felice e onorata”. La proclamazione ufficiale si terrà domani sera a Villa Miani. Tra i vincitori dei Foiling Awards figurano anche altre stelle della vela, celebrando così l’eccellenza in questa disciplina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Marta Maggetti velista dell’anno Fiv “Felice e onorata”

Si legge su msn.com: ROMA (ITALPRESS) - La vela celebra i propri campioni. Si è tenuta presso la splendida cornice di Villa Miani a Roma la 31^ edizione del premio "Velista dell'anno" Fiv. A vincere è stata Marta Maggetti ...

Velista dell’Anno FIV 2025

Riporta nautica.it: Appuntamento il 21 maggio a Villa Miani con i protagonisti della vela italiana, tra nuovi format, premi e celebrazioni ...

Marta Maggetti è oro olimpico nel windsurf

Scrive msn.com: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Marta Maggetti entra nella storia della ... X). La stessa ex velista di Grosseto aveva vinto l'ultimo oro a Sydney2000 (nella classe mistral).