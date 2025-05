Marquinhos avvisa l’Inter | Champions League non voglio perderla di nuovo

Marquinhos, difensore del PSG, ha espresso grande determinazione in vista della finale di Champions League contro l’Inter, dichiarando di non voler perdere di nuovo la manifestazione. Durante il media day, il giocatore ha sottolineato l’importanza di questa occasione, promettendo di lottare con tutte le forze per conquistare il titolo, evitando il rimpianto della finale del 2020.

Marquinhos durante la giornata dedicata al media day del PSG in vista della finale di UEFA Champions League contro l’Inter, ha parlato della sfida del 31 maggio. PERCORSO LUNGO – Marquinhos a differenza della finale di Champions League del 2020 persa contro il Bayern Monaco, questa volta avvisa l’ Inter: «Il percorso è stato lungo, a volte bello e a volte difficile. Ho vissuto tante cose qui, ho giocato con tanti giocatori e campioni, anche con alcune leggende mondiali. Porterò tutto quello che devo portare, ho lasciato passare l’opportunità di vincere la Champions una volta ed era lì in mano, non voglio farlo di nuovo. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marquinhos avvisa l’Inter: «Champions League, non voglio perderla di nuovo»

Marquinhos, parlando a Sky, ha dichiarato: "Voglio portare la Champions a Parigi. Ho perso un'opportunità in passato, ma questa volta lotterò fino alla fine, perché il sogno di conquistare il titolo con il PSG è più vivo che mai." L'emozione per il gol di Acerbi? È un momento che non si dimentica e che rafforza la determinazione del gruppo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

